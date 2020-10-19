Снег пойдет уже 21-22 октября

Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Самаре в 2020 году. Уже в четверг, 22 октября по данным прогнозов ожидается небольшой снег. При этом температура ночью в этот день и днем раньше достигнет ноля градусов. Снег должен пойти вечером, при этом будет юго-западный ветер, очень слабый. Накануне ночью также могут быть осадки в виде легкого снега.

Чаще всего первый снег в Самаре не задерживается надолго: он ненадолго покрывает землю и тает уже меньше чем через час.

А вот следующий снегопад уже обещают вечером 26 октября на фоне положительной температуры около +3+4 градусов. Снег будет уже более интенсивным, он продолжится и ночью.

В ближайшие же дни погода по данным синоптиков значительно испортится. Начнет холодать, температура не будет подниматься выше+6 градусов, причем ощущаться она будет как минусовая.

Как отмечают синоптики, неустойчивую погоду принесет холодный атмосферный фронт. Горожане также надеются, что в этом году снег также ляжет рано и не придется слишком долго жить в серости и грязи.