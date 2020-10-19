В столице губернии плюс 64: стало известно, где и как в Самарской области болеют коронавирусом

Больше всего заболевших находят среди пациентов с ОРВИ и гриппом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, больше всего новых заболевших в Самаре, где нашли 64 заразившихся.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 14 134 случая коронавируса. Уже долгое время ежедневно фиксируется более 100 новых случаев, больше всего заболевших находят среди пациентов с ОРВИ и гриппом, на этот раз таких 79 человек. Из числа контактных выявлено 33 случая, 29 узнали о диагнозе при прохождении профосмотра.

Выздоровели почти 80%, по состоянию на понедельник, 19 октября, выписаны 11 043 человека.

За сутки зафиксировано 4 новых смертельных случая. Умерли две женщины в возрасте 70 и 74 лет, у которых были заболевания сердечно-сосудистой системы, и двое мужчин. Один из них - 64-летний пациент - страдал от заболеваний сердечно-сосудистой системы, второй, которому было 66 лет, имел заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Всего умер 231 человек.