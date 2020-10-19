Самарская область получит более 140 млн рублей на поддержку культуры

Самарская область на поддержку отрасли культуры получит 141,6 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств регионам на поддержку культуры по нацпроекту. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.

Как сказано в распоряжении, всего в регионы будет направлено около 1 млрд рублей на различные цели, в том числе на ремонт, реконструкцию и переоборудование учреждений культуры.

Самарская область получит 141,6 млн рублей. Кроме того, для региона предусмотрено 10 млн рублей на создание модельных библиотек.

Сообщается, что деньги поступят в регион уже в текущем году.