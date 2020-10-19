В Самаре за неделю проверили более 3 тыс. объектов торговли на соблюдение масочного режима

Граждане стали более ответственно относиться к соблюдению масочного режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшую неделю проверили 3 тысяч объектов федеральных и региональных торговых сетей относительно соблюдений требований мер безопасности, действующих в регионе в связи с пандемией из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов.

«За прошедшую неделю было проверено 3 тысячи торговых объектов. Выявлено порядка 80 нарушений», - сказал Софронов.

В Самарской области масочный режим действует с мая текущего года. Маски обязательны для использования в общественных местах, в том числе в магазинах и торговых центрах. Носить их должны как продавцы, так и посетители магазинов.

Как отметил Софронов, небольшое количество выявленных нарушений связано с тем, что граждане стали более ответственно относиться к соблюдению режима и все чаще используют маски без напоминаний.

Всего с марта текущего года, когда в регионе начали вводить ограничительные меры, было выявлено более 1 тыс. нарушений на торговых объектах. Как рассказал заместитель руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары Игорь Ларионов, суды наложили штрафы на сумму 965 тыс. рублей. «Наша задача - не штрафовать, а следить, чтобы продавцы и посетители не нарушали установленный режим, поскольку в первую очередь это касается вопросов здоровья», - отметил Ларионов.

С начала пандемии в Самаркой области зарегистрировано более 14 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом порядка 80% заразившихся вылечились.