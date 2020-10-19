Полиция предупредила о фейковой информации о «волонтерах», раздающих маски

В полиции советуют доверять только официальным источникам

Полиция предупреждает о недостоверной информации, которая распространяется в ряде регионов через мессенджеры.

Среди жителей регионов распространяется информация, что по квартирам якобы ходят волонтеры и раздают маски, пропитанные наркотическим веществом. При их примерке человек теряет сознание, после чего квартиру грабят.

В ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что распространяемая информация не соответствует действительности. «Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах», - говорится в сообщении полиции.

В полиции предупреждают, что распространение недостоверной информации, создающей угрозу жизни и здоровью, влечет административную ответственность. Штраф может быть от 30 до 100 тыс. рублей.