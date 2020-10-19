Почтальоны доставят жителям Самарской области более 1 млн налоговых уведомлений

Оплатить налог можно сразу после получения письма прямо у почтальона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области в этом году получат более 1 млн налоговых уведомлений, завершить доставку которых на «Почте России» планируют до 1 ноября.

Уведомления представляют собой заказные письма, получателям их вручают почтальоны. Если на момент визита почтальона дома никого нет, письмо выдается по извещению в почтовом отделении по месту жительства.

Если у получателя письма оформлена простая электронная подпись, то письмо можно получить без заполнения извещения и предъявления паспорта. Такая подпись бесплатно оформляется на сайте «Почты России».

Как рассказал заместитель директора по операционному управлению УФПС Самарской области АО «Почта России» Александр Шелковников, оплатить налог можно сразу после получения письма прямо у почтальона. У них имеется специальный терминал, оплата происходит мгновенно, а налогоплательщику выдают кассовый чек.

Оплатить налог можно и в отделении почты, для этого нужно сообщить оператору свой ИНН. В большинстве отделений почты можно записаться предварительно.