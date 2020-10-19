Самарские таможенники не дали вывезти из страны бронежилеты

Таможенники нашли 95 бронежилетов, которые пытались незаконно вывезти из страны. Фото - пресс-служба Самарской таможни

Самарские таможенники пресекли незаконный вывоз бронежилетов из России. Об этом говорится в сообщении Самарской таможни.

Таможенники на пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области задержали грузовик, в котором перевозили 95 бронежилетов. Сопроводительных документов у перевозчика при этом при себе не было.

Было установлено, что несколько граждан России вступили в сговор с подельниками из Казахстана, куда и пытались вывезти бронежилеты, где затем намеревались продать их.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до семи лет лишения свободы.