В Самарской области могут вернуть самоизоляцию для граждан старше 65 лет

В регионе решают, оправлять ли граждан старшего возраста на самоизоляцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области обсуждается вопрос о возвращении обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Такой вопрос поднимался во время заседания регионального оперштаба в понедельник, 19 октября.

Сейчас самоизоляция для граждан старшего возраста в регионе носит рекомендательный характер, однако глава областного Роспотребнадзора Светлана Архипова настаивает на ее принудительном характере. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному правительству проработать этот вопрос.

Также на заседании оперштаба обсуждали возможность отправить на удаленную работу граждан старше 65 лет. Этот вопрос глава региона поручил обсудить с профсоюзами.

По данным на 19 октября в регионе выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии выявлено 14 134 заразившихся. Из них вылечились 11 043 человека, умер 231 человек.