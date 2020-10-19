У пяти футболистов «Новосибирска» после игры с «Ладой-Тольятти» нашли коронавирус

Сыграет ли «Новосибирск» против молодежи «КС» без заразившихся или матч отменят, пока не известно. Фото: ФК «Новосибирск».

У пяти футболистов, тренера и массажиста ФК «Новосибирск» нашли коронавирус после матча с тольяттинской «Ладой». Все заболевшие ушли на самоизоляцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе «Новосибирска». Следующий матч «Новосибирск» должен провести против еще одной команды из Самарской области – «Крыльев Советов-2».

- Следующее тестирование состоится через неделю, оно будет плановым, так как мы проходим тест не реже одного раза в неделю. Это обязательное условие для участия в матчах, - цитирует ТАСС пресс-атташе сибирского клуба Дмитрия Кондратьева.

Матч «Новосибирска» и «Лады» закончился победой сибиряков 2:1. Единственный гол у тольяттинцев забил Даниил Романов.

Игра «Новосибирска» и «КС-2» пройдет 28 октября в Самаре. «Лада» же в следующем туре в Тольятти примет «Урал-2» 25 октября.