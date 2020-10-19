Ограничения на проезд связаны с проведением строительно-ремонтных работ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре временно ограничат движение по улице Радонежской. Нельзя будет проехать с 8:00 до 18:00 во вторник и среду, 20 и 21 октября, по участку от дома № 130 по улице Осипенко до дома № 1 по улице Радонежской, сообщает пресс-служба администрации Самары.

- Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свой маршрут следования, - отметили в городской мэрии.

Ограничения на проезд связаны с проведением строительно-ремонтных работ. С какими именно, в администрации не уточняют.