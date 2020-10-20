Штаб принял строгие решения

В Кинель-Черкасском районе Самарской области из-за коронавируса вводят новые ограничения С 20 октября на территории районного центра и сел закрыты учреждения культуры и спорта - пока на месяц, до стабилизации обстановки. Это касается домов культуры, историко-краеведческого музея, спортобъектов, закрыт физкультурно-оздоровительный комплекс "Старт".

Это связано со слишком быстрым ростом числа заболевших коронавирусом. За октябрь в районе выявили 40 человек с таким диагнозом, а внебольничной пневомнией заболели 275 человек. Об этом сообщили на заседании районного штаба. Кстати, на карте распространения коронавируса в Самарской области этот район занимает одну из ведущих позиций.

Также в селах будут мониторить, как соблюдается масочный режим. Сотрудникам управления экономики, инвестиций и торговли поручили проверить, как в магазинах и на рынках проводят профилактику и дезинфекцию. А к гражданам, которые нарушают масочный режим, будут применять административные меры - выписывать штрафы.