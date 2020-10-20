Умер Герой Советского Союза Владимир Чудайкин

Герой Советского Союза Владимир Чудайкин

В Самаре умер Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин.

Он родился в деревне Поповка Темниковского района Мордовии. Работал на Куйбышевском авиационном заводе. Несмотря на то, что во время войны у сотрудников завода была бронь и их не отправляли на фронт, в 1944 году Чудайкин по собственному желанию все-таки пошел в армию. Он оказался в составе 23-й танковой бригады, служил командиром орудия.

Чудайкин отличился в ходе взятия Рейхстага. В боях за Берлин в составе штурмовой группы его танк, уничтожая огневые точки противника, прорвался к зданию Рейхстага. Несмотря на ранение, старшина Чудайкин остался в строю и огнем продолжал поддерживать пехоту.

31 мая 1945 года Чудайкин получил звание Героя Советского Союза. Он служил в действующей армии до 1950 года, в отставку вышел в звании капитана. В дальнейшем он около 40 лет работал на самарском металлургическом заводе. Его имя носит школа № 150 в Самаре. Чудайкин является почетным гражданином Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана.

- Для меня уход Владимира Ивановича — огромная личная утрата. С детских лет знал историю подвига Героя, а впоследствии — был горд личным знакомством. Его отличали твердость характера, глубочайшая порядочность, нравственный стержень, верность принципам. Больно и горько осознавать, что больше не смогу побеседовать с Владимиром Ивановичем, вновь увидеть его добрую улыбку, услышать неизменно мудрый совет, - сказал Дмитрий Азаров. И выразил соболезнования, уточнив, что память о нем будет жить во многих поколениях россиян.

Владимиру Чудайкину было 95 лет.