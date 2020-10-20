В Самарской области для сирот до конца года купят 518 квартир

Всего в очереди на получения жилья стоят более 5 тысяч человек Фото: предоставлено пресс-службой

Самарская область выделила в 2020 году 700 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот, часть денег уже освоена: квартиры получили 327 ребят, до конца года недвижимость закупят еще для 518 человек. Многие районы норму на этот год уже выполнили, в отстающих - Самара, Тольятти и Сызрань.

В Самаре на получение квартир претендуют 1584 человека, но в этом году жилье получат лишь 164. В Сызрани для сирот купили 37 квартир, ключи от 20 из них уже передали новым собственникам, 17 пока проходят процедуру оформления. Есть и хорошие новости: горадминистрация на торгах сэкономила деньги, их хватит на покупку еще одной незапланированной ранее квартиры.

А вот руководство Тольятти жалуется, что выделяется мало денег: мол, стоимость квадратного метра с чистовой отделкой выше, чем это предусмотрено расчетными, средними 39,6 тыс. рублей. В автограде в этом году купили лишь 28 из 61 запланированной квартиры.

Региональные власти сегодня приняли ряд важных решений. Во-первых, сирот постараются не заселять массово в один дом - это негативно влияет на социализацию экс-подопечных детских домов.

Во-вторых, для поддержания строительной отрасли при планировании бюджета на покупку жилья для сирот на ближайшие 3 года застройщикам будут заранее сообщать, сколько квадратных метров у них будет выкуплено. Это даст им уверенность в завтрашнем дне, которую можно укрепить заключением соответствующих соглашений. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров эту идею поддержал.

В Самарской области квартиры ждут более 5000 сирот, на очередь их ставят еще до того, как им исполнится 18 лет. 2614 человек уже достигли совершеннолетия, а значит, власти должны их обеспечить жильем в ближайшее время.