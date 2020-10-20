Аварию на ул.Физкультурной в Самаре смогли устранить, не повредив трамвайные рельсы

Ночью машина с водителем провалилась в кипяток. Фото: https://vk.com/public189395806

Масштабная коммунальная авария на ул.Физкультурной в Самаре, наконец, устранена. Напомним, чинить пришлось теплосеть диаметром 600 мм.

Из-за ее повреждения минувшей ночью без отопления и горячей воды остались 2000 обитателей жилых домов. Впрочем, ненадолго: кипяток им пустили по резервной схеме.

А вот с транспортом оказалось куда сложнее: ЧП произошло прямо рядом с дорогой, более того - вблизи трамвайных путей. Так что общественный транспорт, который должен был проезжать по этому участку дороги, пришлось пустить в объезд.

- На месте работали 9 специалистов и 6 единиц техники, - сообщают в ЗАО "ПТС". - Несмотря на то, что дефект был выявлен непосредственно под трамвайными путями, теплоэнергетики сумели выполнить все подготовительные и восстановительные работы без демонтажа рельсов.

Сейчас жилые дома переводят на привычную схему подачи тепла. Дорогу в ближайшее врея должны открыть для проезда.

А вот что будет с "несчастным" автомобилем, который провалился под асфальт, пока не ясно. Напомним, ночью под ВАЗ-2112 провалился грунт, водитель лишь чудом не получил серьезных травм. Кто и в каком объеме возместит ему ущерб, пока не ясно.

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