Тольяттинские полицейские не нашли 30 мигрантов в стандартной "хрущевке"

Никаких мигрантов в квартире при проверке полицейские не обнаружили Фото: ГУ МВД России по Самарской области

38-летний житель Тольятти стал фигурантом уголовного дела после того, как зарегистрировал у себя в квартире 30 иностранных граждан. При проверке никого из них на самом деле по указанным в документе адресу силовики не обнаружили. В обычной "хрущевке" на бульваре 50 лет Октября никаких мигрантов не было.

- По данным полицейских, иностранных граждан он зарегистрировал в июле, но на самом деле не собирался предоставлять им жилье для проживания, - говорят в областном МВД. - Мужчина признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что оказывал услугу иностранным гражданам за денежное вознаграждение.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ст.322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ". Санкции статьи предусматривают штрафы от 100 тысяч до полумиллиона рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Мужчина признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что оказывал услугу иностранным гражданам за денежное вознаграждение.