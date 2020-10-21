В самарской школе начали обустраивать пандусы после жалобы в прокуратуру

Школу сделают удобной для всех учеников

В Самарской школе №106 начали обустройство для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Работы начались после того, как прокурору города поступила жалоба во время личного приема граждан в организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница».

В школе провели проверку, после которой начались работы по устройству пандусов на входе и адаптации санузла для его использования маломобильными гражданами. Также ремонтируют полы, делают облицовку крыльца плиткой и устанавливают двери.

Все работы должны сделать до конца октября.