В Самаре водитель на «Жигулях» сбил 9-летнего ребенка на «зебре»

В Самаре водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в Куйбышевском районе произошло ДТП с участием ребенка. На улице Обувной 34-летний водитель на ВАЗ-2105 сбил 9-летнего ребенка.

- Автомобилист наехал на школьника, когда тот пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетний возвращался домой после уроков вместе с мамой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ребенка с травмами отправили в больницу, откуда вскоре отпустили домой. Мама школьника не пострадала. В настоящее время сотрудники полиции проводят по факту аварии проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.