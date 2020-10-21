В Зубчаниновке в Самаре построят кольцевую развязку

В Зубчаниновке появится кольцевая развязка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кольцевую развязку планируют построить на пересечении улицы Чекистов и Аэропортовского шоссе в Самаре. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

По данным мэрии, там появится полноценная кольцевая развязка с островками безопасности. Проектная документация по этому объекту готова, строительство планируется начать в 2021 году.

Еще один проект, запланированный на следующий год, касается Южного шоссе. Там планируется поставить ограждения для разделения встречного движения. Сейчас на Южном шоссе сильно повреждено дорожное покрытие, образовалась колея. Ремонтировать дорогу при этом не стали, а просто ограничили скорость движения до 40 км/ч.