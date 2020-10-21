Неужели это зима? Жители Самары делятся фото и видео мокрого снега

Синоптики предупреждали жителей региона об осадках. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Жители Самары делятся в социальных сетях фотографиями и видео снега, который пошел в городе в среду, 21 октября. Правда, это не полноценный снегопад, а слабый мокрый снег, который сменяется дождем.

- Мерзкая погода. Мокрый снег летит прямо в лицо, падает на асфальт и сразу тает, - делится впечатлениями самарчанка Антонина.

Синоптики предупреждали жителей региона, что 21 октября местами могут пройти мокрый снег и дождь. Также усилится ветер. Он будет дуть с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Снег сразу тает. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В четверг, 22 октября, синоптики осадков не ожидают. А вот в пятницу и субботу, 23 и 24 октября, местами может пройти дождь.