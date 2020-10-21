В самарской колонии выбрали самых красивых осужденных

Осужденные девушки смогли проявить свои творческие таланты. Фото - УФСИН России по Самарской области

В самарской женской исправительной колонии №15 провели конкурс красоты среди осужденных. Как отметили в УФСИН России по Самарской области, участие в нем принимали представительницы от каждого отряда.

Представители жюри выбирали самых красивых осужденных в девяти номинациях. Определяли самую хозяйственную, талантливую, оригинальную, грациозную, артистичную, выбирали Мисс ИК-15-2020, первую и вторую вице-мисс, а также Мисс Перформанс.

Независимо от результатов, все участницы получили грамоты и подарки, а также по букету цветов.

Начальник колонии Константин Дусь считает, что такие конкурсы помогают женщинам, оказавшимся в местах лишения свободы, пережить сложный жизненный период и отвлечься от тяжелых будней.