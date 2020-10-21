На Революционной появился новый светофор для пешеходов

Переходить дорогу на Революционной станет удобнее

В Самаре на улице Революционной появился новый светофор для пешеходов на пересечении с проспектом Карла Маркса. Светофор оснащен кнопкой, которую необходимо нажать для перехода.

Ранее пешеходы могли перейти дорогу ближе к Московскому шоссе, где имеется нерегулируемый переход. На этом участке дороги пешеходам порой нужно проходить достаточно большое расстояние для перехода.

В целом на улице Революционной в районе пересечения с Карла Маркса движение часто оказывается затруднено, поскольку многие едут в сторону Московского шоссе, в то время как на Революционную постоянно выезжают новые машины с прилегающих улиц, усиливая трафик.