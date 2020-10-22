Каникулы детям могут продлить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьные каникулы в Самаре в 2020 году могут увеличить на неделю. Этот момент обсудили на совещании с губернатором Дмитрием Азаровым во вновь созданном Родительском комитете. Совета у родителей спросил глава региона.

Дмитрий Азаров также отметил, что сейчас заболеваемость среди детей ниже эпидемиологического порога. Из-за болезни в школу не хочет менее 6% ребят. При этом эпидемиологи считают, что подъем заболеваемости возможен в начале ноября.

Именно поэтому каникулы и хотят продлить до 9 ноября - на лишнюю неделю.

Также родители рассказли, что готовы поддержать переход на онлайн-обучение, если это нужно будет сохранить здоровье детей. Но в целом они выступают за очное обучение, а вот дистанционку большинство считает малоприемлемой. В крайнем случае в школе предлагают оставить учеников первого и 9-11 классов.