Очередной светофор отключили на Ново-Садовой в Самаре

На Ново-Садовой продолжается ремонт светофоров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в четверг, 22 октября, на улице Ново-Садовой отключили очередной светофор, говорится в сообщении агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области.

Светофор отключили на Ново-Садовой неподалеку от улицы Жигулевской. Светофор не работает с 10:00, его включат после окончания ремонтных работ.

Ново-Садовая традиционно загружена транспортом, там образуются крупные заторы, особенно в утреннее и вечернее время. Около этого участка находится больница, светофором пользуются пациенты, с территории медучреждения на проезжую часть выезжают автомобили.