Самарского прокурора отправили под домашний арест за взятки

Вопрос о том, останется ли подозреваемый на время следствия на свободе, сегодня решал Самарский районный суд Фото: Александра БУДАЕВА

Сегодня, 22 октября, в Самаре избирали меру пресечения сотруднику областной прокуратуры Сергею Курьянову. Ранее он курировал подразделение по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Остается ли он в должности или уже уволен со службы, пока не ясно.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара», Курьянову вменяют получение взяток. Первая из них датируется апрелем 2020 года, речь идет о 145 тысячах рублей. 19 октября, как только сотрудник прокуратуры взял в руки 50 тысяч рублей, появились сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Эту ситуацию не комментируют ни в ФСБ, ни в прокуратуре, ни в региональном Следственном комитете. За что прокурор брал деньги, доподлинно неизвестно. Между тем уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в значительном размере», свою вину Курьянов, по предварительным данным, признает.

- Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, - сообщили «Комсомолке» в Самарском районном суде.