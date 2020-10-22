Водитель грузовика ЗИЛ-130 погиб после столкновения с тягачом в Самарской области

Водитель ЗИЛа погиб до приезда скорой помощи. Фото - группа "ДТП 163 Самара"

В Сызранском районе Самарской области в четверг, 22 октября, произошло ДТП, в котором погиб водитель грузовика ЗИЛ-130, сообщается в группе «ДТП 163 Самара».

Авария произошла на 883 км трассы М-5. Выезжая с второстепенной дороги, водитель на ЗИЛе не пропустил тягач DAF, который имел преимущество в движении, и столкнулся с ним. После удара ЗИЛ вылетел на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль ВАЗ-2110.

В результате аварии 46-летний водитель ЗИЛа погиб на месте происшествия. Водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести. По факту случившегося в полицейские проводят проверку.