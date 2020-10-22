В отделе полиции Новокуйбышевска скончался мужчина

Что случилось прошедшей ночью в Новокуйбышевске, теперь разбираются сотрудники областной полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 21 на 22 октября в отделе полиции Новокуйбышевска скончался 40-летний мужчина. По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, вечером 21 октября его доставили в дежурную часть из подъезда жилого дома на пр. Победы в Новокуйбышевске. Что он там делал, узнать не удалось – мужчина был сильно пьян, а официально зарегистрирован был в одном из сел Похвистневского района.

- На него составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и оставили на ночь в специальном помещении для содержания задержанных лиц - не на улицу же его в таком состоянии выгонять, - рассказывает тот же источник. – Но ночью ему стало плохо. В первый раз скорую помощь ему вызывали около 10 часов вечера, врачи диагностировали приступ эпилепсии, сделали укол и уехали. В половине первого ему опять «поплохело», на сей раз его увезли в больницу. Там он буянил, отказывался от осмотра, и его вернули в дежурную часть.

В районе трех часов ночи мужчину обнаружили мертвым. Предварительная причина смерти – приступ эпилепсии. По факту ЧП сейчас проводится проверка.