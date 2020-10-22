В Самаре 9 из 10 пациентов вылечивают коронавирус дома

90% домашних пациентов выздоравливают при таком лечении

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, как лечат пациентов в регионе от коронавируса. Выяснилось, что у девяти из 10 пациентов удается весь цикл лечения завершить на амбулаторном этапе.

Он объяснил, что более чем у половины населения заболевание протекает в легкой форме - им можно лечиться на дому. Это касается трех категорий пациентов. Первая - это те больные, у которых поднялась температура впервые. Также это те, кому поставили диагноз «новая коронавирусная инфекция» и подтвердили тест лабораторно. И третья категория - это люди с пневмонией в легкой форме.

- Подчеркну самое главное: все действия врача проводятся в интересах пациента. Необходимо начинать, продолжать и завершать лечение под контролем лечащего врача. Вместе с врачом определяется возможность проведения терапии в амбулаторных условиях или определяются показания к госпитализации в стационар, - подчеркнул Армен Бенян.

Министр просит жителей больше доверять лечащему врачу, и тогда успех лечения будет максимальным. В стационар пациента направят уже при ухудшении состояния и появлении новых симптомов.