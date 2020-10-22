Стали известны главы всех девяти внутригородских районов Самары

Главы районов избраны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 22 октября, во всех городских районах Самары прошли советы депутатов. По итогам заседаний были определены руководители всех девяти внутригородских районов. Так, Железнодорожный район возглавит Вадим Тюнин, Советский - Вадим Бородин, Промышленный - Андрей Семенов. Руководителем Ленинского района избрана Елена Бондаренко, Самарского - Роман Радюков, Куйбышевского - Алексей Коробков. Главой Красноглинского района выбран - Вячеслав Коновалов, Кировского - Игорь Рудаков.

Напомним, все главы районов сложили свои полномочия в связи с прошедшими 13 сентября муниципальными выборами. Затем прошел конкурс на должность главы района. Заявки можно было подать до 12 октября. Их всех поступивших заявок конкурсная комиссия по итогам собеседования выбрала двух претендентов на должность главы района. Окончательные решения приняли на заседаниях советов районных депутатов.