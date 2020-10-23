В регионе завершаются дачные перевозки

Названа дата окончания дачных перевозок в Самаре в 2020 году. Уже 1 ноября автобусы к дачно-садовым массивам подавать не будут. В администрации города рассказали, что сезон дачных перевозок завершается.

24 и 25 октября, а также 31 октября рейсы по дачным маршрутам еще будут выполняться. А вот затем перевозки закончатся до следующей весны.

В этом году дачные автобусы пустили позже, чем обычно - они начали работать только с 20 июня. Всего за период все 9 маршрутов перевезли около 460 тысяч человек.

В дачных автобусах, как и на остальных, соблюдается масочный режим, а также режим социальной дистанции.