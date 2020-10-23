Виновата погода? В Самарской области в ДТП на трассе пострадали два человека

Полицейские устанавливают детали аварии / Фото: ДТП 163 Самара Фото: vk.com

Утром, в пятницу, 23 октября, на Алексеевской развязке в Кинельском районе произошло ДТП. По предварительным данным, там столкнулись несколько машин. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают детали происшествия и очевидцев случившегося. За медицинской помощью обратились пассажир и водитель отечественного автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Не исключено, что аварию спровоцировала плохая погода. В регион уже постепенно приходит зима — начались осадки в виде мокрого снега. Многие автомобилисты еще не «переобули» своих «коней». Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть осторожнее и соблюдать ПДД.