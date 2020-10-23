Для поликлиник Самарской области закупят новые аппараты КТ

Один новый аппарат КТ уже 26 октября заработает в больнице Середавина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для Самарской области приобретут еще несколько аппаратов для проведения компьютерной томографии, которая стала востребована в период угрозы распространения коронавируса. Об этом накануне, 22 октября, в эфире телеканала «Россия» рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

- В понедельник, 26 октября, должен заработать новый томограф в больнице имени В.Д. Середавина. Мы и дальше продолжим закупать аппараты КТ. Поскольку это дорогостоящее оборудование, то мы смотрим и варианты с привлечением частных средств. В рамках ГЧП мы планируем, что в декабре в двух поликлиниках Самары и в одной Тольятти заработают такие томографы, - отметил глава региона.

Также губернатор напомнил, что теперь исследования на аппаратах КТ проводят не только государственные, но и частные клиники. Делают они это по ОМС. Так, сейчас исследования можно пройти в 11 государственных и 6 частных лечебных учреждениях.