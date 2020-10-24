В Самаре на Арцыбушевской столкнулись Рено и пассажирский автобус

Авария на Арцыбушевской перегородила движением трамваям Фото: ГТРК-Самара

В субботу, 24 октября, в Самаре произошло ДТП с участием муниципального пассажирского транспорта. Как сообщает «ГТРК-Самара», на улице Арцыбушевской столкнулись автобус 34 маршрута и синий автомобиль Renault Sandero Stepway.

По словам очевидцев авария произошла днем в половине двенадцатого.

На фото ДТП видно, что Renault перегородил дорогу, а автобус въехал машине в правый бок. Авария к тому же затронула трамвайные пути. О пострадавших информации нет.

Возможно причиной стала скользкая дорога. В причинах ДТП разбираются инспекторы Госавтоинспекции.