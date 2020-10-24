В Самаре женщина задержала пьяного водителя на улице Калинина

Беспрецедентный случай за всю историю "Ночного патруля" Фото: Ночной патруль

Вечером в пятницу, 23 октября, жительница Самары поймала пьяного автомобилиста. Об этом случае с гордостью рассказали активисты общественного движения «Ночной патруль». По их словам, это беспрецедентный случай за всю историю существования организации.

Все произошло в одном из дворов на ул. Калинина. Женщина увидела сильно пьяного водителя за рулем «Лада-Гранты». Она остановила его и вежливо попросила поставить автомобиль.

Однако, мужчина проигнорировал просьбу выехал на ул. Калинина. Дама не растерялась, и своим автомобилем перегородило дорогу нарушителю, пока тот не выехал на оживленные улицы. После чего она сразу позвонила в «Ночной Патруль».

На место незамедлительно выехали сотрудники ДПС и активисты. По их словам, водитель «Лады» действительно был сильно пьян. Проходить медосвидетельствование мужчина отказался. Его задержали. Женщину же сотрудники ГИБДД и активисты «Ночного патруля» поблагодарили за поступок и активную гражданскую позицию.