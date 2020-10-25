Самарцам рассказали, когда не надо делать КТ

Самарцам объяснили, кому нужен снимок КТ

Жителям Самары объяснили, стоит ли делать КТ-исследование, если нет жалоб на одышку и затрудненное дыхание. А также рассказали, почему делать КТ как профилактическую меру не только не нужно, но даже и опасно.

- КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Наличие или отсутствие ковида может установить только лабораторная диагностика, только ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты, - рассказал главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин.

Эксперты отмечают, что этот метод исследования не скрининговый и он связан с высокой лучевой нагрузкой. Именно поэтому делать КТ для профилактики не только не стоит, это несет опасность для здоровья. Снимок полагается делать по назначению врача, если пациент болеет 4-6 дней и есть подозрение на коронавирусную инфекцию.

Исследование на компьютерном томографе показано те, у кого есть симптомы - одышка, высокая температура в течение длительного времени, а также пациентам с подозрением на коронавирус, если у них есть дополнительные факторы риска - лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания.