В Тольятти водитель без прав врезался в газель и вылетел на пешеходку

В Тольятти случилось ДТП. Фото: Происшествия Тольятти

В Тольятти на Революционной поздним вечером 24 октября 2020 года произошла авария. Как рассказали очевидцы, разместив фотографии в паблике Происшествия Тольятти, водитель легковушки на большой скорости въехал в газель и вылетел на пешеходный переход.

- Прав и документов у него не оказалось. Пострадавших нет,водитель отделался испугом, - написала Алена Шаталова.

Очевидцы предполагают, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В деталях аварии предстоит разобраться полицейским. На место даже приезжали пожарные. Детали станут известны позже.