Дата распределения мест в детские сады в Самаре в 2020 году озвучена властями

Распределение в детсады состоится уже скоро Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Названа дата распределения мест в детские сады в Самаре в 2020 году, осенью. Это произойдет 27 октября, во вторник. Родителям рекомендуют до 26 октября проверить состояние своего заявления на портале госуслуг. Для этого нужно зайти в раздел "Поиск заявлений". Исправить ошибки и неточности можно через МФЦ.

Распределение будет автоматическим. Учитывается очередность подачи заявления, возраст ребенка, направленность дошкольного учреждения. Родителям о зачислении расскажут представители дошкольного учреждения, а также информация появится на сайте.

Подать документы можно в пять детских садов, если заведение, куда зачислят ребенка , не подойдет, можно отказаться от места.