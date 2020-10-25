В Новокуйбышевске монтажник вырвал сумочку у женщины, которая взывала к его совести

Из сумки украли кошелек

В Новокуйбышевске монтажник одной из организаций пойдет под суд из-за своего хулиганского поступка. Летом этого года вечером около одного из домов по улице Пирогова мужчина напал на пожилую женщину и вырвал у нее из рук сумочку. Женщина пыталась возвать к совести нападавшего, но он угрожал, что побьет ее.

В преступлении заподозрили 42-летнего мужчину, который работал монтажником в одной из организаций города и раньше уже попадал под суд за хранение наркотиков и мошенничество.

Мужчину задержали и он быстро сознался в том, что сделал и рассказал, что потратил деньги, а телефон сдал в комиссионный магазин. Сейчас, как сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области, полиция пытается найти пропавший телефон. Следствие уже проведено, уголовное дело с утвердительным заключением отправлено в новокуйбышевский суд.