В Самаре умерла известный музыковед Наталья Эскина

Наталья Эскина ушла из жизни 25 октября 2020 года

В Самаре 25 октября умерла Наталья Эскина - известный музыковед, кандидат искуствоведения, журналист, член Союза композиторов, автор нескольких сотен научных статей. Она работала в театре оперы и балета начальником литературно-музыкальной части, на протяжение 30 лет преподавала в различных учебных заведениях города. Наталье Анатольевне был 71 год.

О смерти сообщили коллеги Натальи Эскиной в фейсбуке.

- Сегодня ночью в реанимации Самарской клиники ушла из жизни музыковед, журналист, автор нескольких сотен научных статей, 8 монографий, нескольких сотен газетных публикаций — кандидат искусствоведения, доцент, член Союза композиторов России Наталья Анатольевна Эскина, - написал в фейсбуке сотрудник Самарского академического театра оперы и балета Владимир Худяков.

КП-Самара приносит свои соболезнования родным, близким и коллегам Натальи Анатольевны Эскиной.