Статистика коронавируса в октябре

Оперативный штаб поделился новой статистикой заражения коронавирусом в Самарской области на 25 октября 2020 года. За сутки заболели еще 147 человек - это абсолютный осенний рекорд. С 17 октября число зараженных за сутки колеблется от 139 до 145. Впервые достигнуто столь высокое значение. Однако сильных скачков в количестве заболевших не происходит.

Всего с начала пандемии заболели 14 998 человек. Выздоровели 12 171, +120 за последние сутки. Хорошая новость - новых жертв коронавирус за сутки не забрал, всего с первых дней пандемии умерли 250 человек.

Большая часть заболевших - в Самаре и Тольятти, чуть позже оперативный штаб поделится статистикой заболевания в муниципалитетах Самарской области.

Всего по России заболело за сутки 16 710 человек. В лидерах - Москва, Питер, Московская, Нижегородская и Ростовская область.