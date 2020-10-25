Напоминаем, как действовать в случае плохого самочувствия

Оперативный штаб по Самарской области опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом за 25 октября 2020 года. Из 147 человек примерно четверть - 35 человек - заболели в Самаре, на втором месте Пестравский район, здесь заразились 16 человек, скорее всего, речь идет о вспышке в школе или в социальном учреждении. Все 16 заболевших выявлены в числе контактных.

Всего в Самаре 6572 заболевших с начала пандемии, в Тольятти - 2545, прибавилось еще 15 человек. В Пестравском районе после вспышки число пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии достигло 80 человек.

По 9 заболевших нашли в Похвистневском и Кинель-Черкасском районе. Последний вошел в число лидеров - с начала пандемии здесь заразились 223 человека, больше только в "околостоличных" муниципалитетах.

116 человек с подтвержденным диагнозом уже болели ОРВИ и пневмонией, еще 31 - из числа контактных. Всего в регионе с начала пандемии заболели 14 998 человек. 250 умерли, вылечились 12 171 пациент. В отношение 176 человек ведется наблюдение медиков.