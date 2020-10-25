Через Самару иностранцы смогут въехать в Россию по электронной визе

Иностранцам будет легче путешествовать в Самару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утвержден перечень городов, через которые иностранцы смогут въехать на территорию Российской Федерации по электронной въезде. В списке 29 погранпунктов, один из них - это аэропорт Курумоч Самарской области. Список опубликован на сайте правительства Российской Федерации, документ подписал премьер Михаил Мишустин.

В аэропорту Курумоч для того, чтобы иметь возможность принимать электронные визы, установили специальное оборудование. Список погранпунктов будет расширяться, как только такие устройства будут установлены и в них.

По электронной визе можно передвигаться по всей России и находиться в стране до 16 дней. Оформить такую визу можно через интернет, заплатив 40 долларов, срок оформления до 4 дней, не требуется подтверждения билетов и бронирования гостиниц, а также приглашений. Виза оформляется для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Власти ждут, что в результате вырастет инвестиционная и туристическая привлекательность регионов.