Тест на коронавирус в аэропорту начали брать в Самаре

В Курумоче можно будет сделать тест сразу

В Курумоче начали брать тест на коронавирус в аэропорту в Самаре. Теперь пассажиры, которые прилетели рейсами из Турции, Египта, Занзибара смогут прямо на выходе из самолета сдать тест и вскоре получить на электронную почту результат. По закону, в течение трех дней данные о своем статусе нужно ввести на портале госуслуг. За просрочку полагаются штрафы.

Специалисты напоминают, что перед сдачей теста в течение трех часов нельзя есть, пить и чистить зубы, так что если пассажиры хотят сразу сдать тест, то им в самолете следует воздержаться от напитков и пищи.

Напомним, что из Курумоча запущены рейсы в Танзанию и в Турцию, эти направления уже стали популярными у туристов, которые соскучились по зарубежному отдыху.