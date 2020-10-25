Пассажиров предупреждают об отмене ряда маршрутов

Из-за коронавируса будут отменены три поезда из Самары. Об отмене поездов Самара-Оренбург, Самара -Пенза и Самара - Новый Уренгой сообщили в РЖД, разместив информацию в специальном разделе на сайте.

Так, поезд Оренбург - Самара и в обратном направлении отменяется на срок с 1 ноября по 20 декабря - с отправлением из Оренбурга, и с 3 ноября по 22 декабря - с отправлением из Самары.

Поезд 109/110 Самара -Пенза отменяется с 1 по 24 декабря.

Также не будет ходить поезд Самара - Новый Уренгой 30 октября, 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29 ноября, 1, 5, 7, 13 декабря.

В компании объясняют, что отмена поездов связана со снижением спроса на билеты из-за коронавируса и общей ситуации в стране.

Сдать билет и вернуть деньги в полном объеме можно на сайте РЖд, также поездку можно перенести.