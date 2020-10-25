В Красноярском районе остановили водителя, который без спроса изменил конструкцию пассажирского автобуса

В Самарской области проверили водителей автобуса

В Красноярском районе Самарской области полицейские вышли в рейд, чтобы проверить, насколько хорошо водители пассажирских автобусов соблюдают правила дорожного движения и вообще озабоечены безопасностью перевозок.

Во время рейда полицейские проверили 11 автобусов, в одном случае они нашли нарушение: водитель внес изменения в конструкцию транспортного средства без согласования с ГИБДД. У остальных же все оказалось в норме: и путевые листы, и все остальные документы. Пассажиры были пристегнуты - с этим проблем тоже не возникло.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области, полицейские постоянно контролируют и проверяют места организованных стоянок автобусов, а также условия предрейсового технического и медицинского осмотров.