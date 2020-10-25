Телефонные мошенники обманули тольяттинского инженера на 1,3 млн рублей

Мошенники увели у тольяттинца деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинский инженер из-за телефонных мошенников потерял больше 1,3 млн рублей. Мужчина стал жертвой сотрудников фальшивой службы безопасности якобы из "Центробанка". Звонившие были очень убедительны, рассказали, что кто-то пытается снять деньги со счета тольяттинца и убедили его, что срочно нужно предпринять некие действия.

В итоге мужчина, которому слишком сильно заморочили голову, перевел со своей банковской карты несколькими траншами более 1,3 млн рублей. Больше этих денег он не видел. Фальшивые операторы звонили с нескольких телефонных номеров - два из них принадлежат телефонным операторам из Москвы и один - самарскому Билайну.

Мошенники получили доступ к личной информации мужчины. И в результате ограбили его на крупную сумму. Сейчас мошенников ищут полицейские.