В Самаре продолжает холодать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики объявили, какой будет погода в Самаре и Самарской области на начало рабочей недели с 26 октября 2020 года. С понедельника в регионе начнет еще больше холодать, поднимется северный ветер, который и принесет в губернию холодный фронт. В понедельник его порывы достигнут 15-18 метров в секунду - жителей просят быть осторожнее.

В понедельник температура будет в пределах +3 +8 градусов, а во вторник опустится почти до нуля - +1 +6 градусов.

А вот ночью будет очень холодно. В ночь на вторник температура опустится до -6, а на среду- до -9 градусов. Днем же в среду будет чуть теплее - от 3 до 8 градусов тепла.

Осадков на первые дни рабочей недели синоптики пока не обещают. А вот всю ночь на понедельник будет продолжаться дождь.

- В понедельник, с прохождением холодного фронта, осадки приобретут смешанный характер, а дневные температуры воздуха понизятся на 6-8º.,, - отмечает синоптик Елена Чегодаева.