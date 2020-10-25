Из Вива-Ленда эвакуировали 2 тысячи человек

Пожарным пришлось выезжать в Вива-Ленд

В Самаре пришлось эвакуировать около двух тысяч человек из ТЦ Вива-Ленд. Сообщение о сработавшей пожарной сигнализации на цокольном этаже поступило дежурному в 17.20 в воскресенье, как раз в тот момент, когда в магазине было много людей.

До того, как приехали пожарно-спасательные подразделения, посетителей и работников вывели из здания. Не повезло и тем, кто был в кинотеатре. Это было сделано для обеспечения безопасности людей.

Прибывшие же подразделения обнаружили, что сигнализация сработала ложно, это произошло в общем коридоре цокольного этажа. Возможно, она среагировала на какое-то небольшое задымление - например, от сигарет.

В ГУ МЧС РФ по Самарской области сообщили, что никто не пострадал.