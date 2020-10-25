Под Самарой на видео попала авария со смертельным кульбитом BNW X6

БМВ кувыркнулся через бордюр

Под Самарой автомобиль BMW X6 попал в неприятную аварию. Машина перекувыркнуась в воздухе на глазах у других участников дорожного движения, но в итоге приземлилась на все четыре колеса на встречной полосе, через разделительный бордюр. Момент смертельного кульбита был запечатлен на видео. Снял его водитель, который ехал по дороге со стороны Кошелев Проекта.

Судя по видео он выехал на трассу, продолжал движение в левом ряду. В какой-то момент он обогнал на светофоре водителя на BMW. Как указывают комментаторы в пабликах - сам нарушил правила. Но потом водитель BMW видимо решил обогнать обидчика и отомстить ему. На повороте он буквально вылетел из-за машины автора видео, но дальше все пошло не так.

Очевидцы рассказали, что машина зацепилась колесами за острый край бордюра, перелетела за разделительную полосу, кувыркнулась, стукнулась об столб и встала на колеса. Судьба водителя бэхи пока остается неизвестной. Наверняка, ему пришлось приложиться о подушки безопасности, но, судя по всему, он выжил.