В Самаре нетрезвый водитель сбил пешехода насмерть

Водитель сбил пешехода насмерть

В Самаре, в поселке Кирзавод случилось страшное и трагичное ДТП. Как сообщают в социальных сетях, пьяный водитель на скорости около 80-90 км/ч, сбил пешехода.

Затем автомобиль пролетел вперед, видимо с мечта ДТП водитель пытался скрыться. Но уехал он недалеко и налетел на бордюр.

Как отмечают очевидцы, скорее всего водитель был пьян, по крайней мере, автомобиль ехал очень неуверенно. К сожалению, в выходные повышается число аварий с участие пьяных водителей, несмотря на то, что их обычно ждут серьезные штрафы.

Проверку по факту ДТП проведет полиция Самарской области.