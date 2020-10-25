Дмитрий Азаров показал, что делал на самоизоляции из-за коронавируса

Дмитрий Азаров выздоровел и выходит на работу

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что излечился от коронавируса - тест в четверг оказался отрицательным. И рассказал, что выходит на работу уже в понедельник. В сторис он похвастался хорошей физической формой, выложив видео из спортзала. А в посте рассказал, чем занимался во время самоизоляции из-за болезни.

- Помимо работы в свободное время руки наконец-то дошли до подарков друзей на день рождения. 30 лет назад я бы за такие пластинки... эх! - написал у себя в инстаграме Дмитрий Азаров.

На фотографиях - изображения пластинок Deep Purple, PinkFloyd, а также грамофона. Подписчики музыкальный вкус губернатора одобрили.

- С выздоровлением, у вас прекрасный музыкальный вкус!

- Будьте здоровы и аккуратнее, много кто повторно болеет - пишут самарцы.